Mauricio Pochettino (51) wird neuer Teammanager des englischen Fußball-Spitzenklubs FC Chelsea. Wie die Londoner am Montag mitteilten, unterschrieb der Argentinier einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Er folgt ab dem 1. Juli auf Interimscoach Frank Lampard, unter dessen Regie die Blues sich nicht für den Europapokal qualifizieren konnten. Mit Thomas Tuchel, Graham Potter und Lampard hatte Chelsea in der abgelaufenen Saison drei verschiedene Trainer an der Seitenlinie.

"Mauricio ist ein Weltklasse-Trainer mit einer hervorragenden Erfolgsbilanz. Wir alle freuen uns darauf, ihn an Bord zu haben", sagten die Klub-Eigentümer um Todd Boehly. Pochettino sei "ein erfolgreicher Trainer, der auf höchstem Niveau, in verschiedenen Ligen und Sprachen gearbeitet hat", ergänzten die Co-Sportdirektoren Laurence Stewart und Paul Winstanley: "Sein Ethos, sein taktischer Ansatz und sein Engagement für die Entwicklung machen ihn zu einem außergewöhnlichen Kandidaten."

Pochettino war von 2014 bis 2019 Trainer beim Stadtrivalen Tottenham Hotspur, von Januar 2021 bis Sommer 2022 coachte er das Starensemble von Paris St. Germain mit Neymar und Kylian Mbappe. Zwischenzeitlich war auch Julian Nagelsmann beim FC Chelsea gehandelt worden, soll aber laut Medienberichten nach ersten Treffen wegen unterschiedlicher Vorstellungen doch abgesagt haben.