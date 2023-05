Alexandra Popp träumt vom Triple mit dem VfL Wolfsburg, doch der Titel in der Champions League ist diese Saison am wichtigsten für die Torjägerin.

Alexandra Popp (32) träumt vom Triple mit dem VfL Wolfsburg, doch der Titel in der Champions League ist diese Saison am wichtigsten für die Torjägerin. "Ich würde gerne wieder den Champions-League-Pokal in den Händen halten. Weil wir in den vergangenen zehn Jahren das eine oder andere Mal extrem nah dran waren, aber immer ein bisschen gefehlt hat", sagte Popp im SID-Interview auf die Frage, welchen Titel sie wählen würde, wenn es nur einen geben kann: "Und ich glaube, dass wir endlich mal wieder dran sind, diesen Pokal in die Höhe zu heben."

Im Pokalfinale treffen Popp und Co. auf den SC Freiburg (18. Mai), im Endspiel der Königsklasse bekommen es die Wölfinnen mit dem FC Barcelona (3. Juni) zu tun. Um die deutsche Meisterschaft liefern sich Wolfsburg und der FC Bayern ein Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem die Münchnerinnen bei noch drei ausstehenden Spielen einen Punkt Vorsprung haben.

"Wir liebäugeln natürlich damit, ganz klar", sagte Popp über die Triple-Chancen: "Weil wir wissen, welche Teams Bayern noch vor der Brust hat. Aber wir müssen voll und ganz auf uns schauen. Wenn Bayern wirklich noch einmal patzen sollte, müssen wir auch unsere Hausaufgaben machen und da sein. Und in den Finalspielen sind wir selber dafür verantwortlich, was wir da auf den Platz bringen. Und wenn wir es schaffen 100, 110 Prozent zu geben, dann ist zumindest das Double nicht weit entfernt." 2013 hatte Popp mit Wolfsburg bereits einmal das Triple gewonnen.