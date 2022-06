Bernd Neuendorf wird die deutschen Fußballerinnen beim ersten EM-Spiel am 8. Juli gegen Vize-Europameister Dänemark vor Ort in England unterstützen.

Frankfurt am Main (SID) - DFB-Präsident Bernd Neuendorf wird die deutschen Fußballerinnen beim ersten EM-Spiel am 8. Juli gegen Vize-Europameister Dänemark vor Ort in England unterstützen. Das sicherte der Boss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) der Mannschaft am Mittwoch bei einem Besuch im "Pre-Camp" auf dem DFB-Campus zu. Für den Trip auf die Insel wird Neuendorf seinen Urlaub unterbrechen.

"Es war ein guter Austausch", kommentierte Spielführerin Alexandra Popp das gemeinsame Mittagessen mit Neuendorf: "Es war wichtig, dass er vor der EM nochmal Präsenz gezeigt hat, um uns seine Wertschätzung mitzuteilen."