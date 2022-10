Die Wolverhampton Wanderers haben nach ihrem Sturz in die Abstiegszone der englischen Premier League ihren Teammanager Bruno Lage entlassen.

Köln (SID) - Die Wolverhampton Wanderers haben nach ihrem Sturz in die Abstiegszone der englischen Premier League ihren Teammanager Bruno Lage entlassen. Diese Entscheidung gab der Klub am Sonntag bekannt, einen Tag nach dem 0:2 bei West Ham United am achten Spieltag.

Der Portugiese Lage hatte die Mannschaft seit Juni 2021 betreut. Die Wolves sind in der Tabelle mit nur sechs Punkten und einem Sieg Drittletzter. Ein Nachfolger Lages wurde noch nicht benannt.