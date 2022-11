Cardiff (SID) - Der britische Thronfolger Prinz William musste am Mittwoch im walisischen Cardiff seine Unterstützung für die englische Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar rechtfertigen. In der Vorrunden-Gruppe B treffen die beiden Teams am 29. November (20.00 Uhr MEZ) im Ahmad Bin Ali Stadion aufeinander.

"Ich sage jedem, dass ich beide unterstütze, auf jeden Fall. So kann ich nicht verlieren", sagte Prinz William bei einem Besuch im walisischen Parlament. Gleichzeitig gab der Prince of Wales allerdings zu: "Ich habe England unterstützt, seit ich noch klein war." Wales hat sich erstmals seit 64 Jahren wieder für eine Weltmeisterschaft qualifiziert.