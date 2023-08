Der Ex-Münchner David Alaba von Real Madrid führt das Aufgebot der österreichischen Nationalmannschaft für die kommenden Länderspiele gegen Moldau und Schweden an. Neben dem 101-maligen Nationalspieler, Kapitän der rot-weiß-roten Auswahl, stehen 14 Bundesliga-Profis im Kader von Teamchef Ralf Rangnick. Das teilte der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Dienstag mit.

Die Leipziger Mittelfeldspieler Christoph Baumgartner, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald wurden ebenso in den Kader berufen wie auch Konrad Laimer von Bayern München, Marcel Sabitzer von Borussia Dortmund und das Kölner Duo Florian Kainz und Dejan Ljubicic.

Für den Sturm wurden unter anderem Rekord-Nationalspieler Marko Arnautovic ( Inter Mailand) und der Freiburger Michael Gregoritsch nominiert. Am 7. September bestreitet Österreich in Linz gegen Moldau ein Testspiel, am 12. September wartet ein Auswärtsspiel in Schweden im Rahmen der EM-Qualifikation auf die ÖFB-Auswahl.