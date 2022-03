London (SID) - Teammanager Ralf Rangnick weiß nach eigenen Angaben nicht, ob Superstar Cristiano Ronaldo bei Manchester United noch glücklich ist. Der Portugiese soll wegen seiner vielen Auswechslungen zuletzt enttäuscht gewesen sein. Auf eine entsprechende Frage antworte Rangnick am Freitag: "Nun, ich weiß es nicht - ich habe ihn nicht gefragt, ob er in Manchester und bei diesem Klub glücklich ist."

Ronaldo spielt derzeit sein erstes von zwei Vertragsjahren bei United, beim jüngsten 1:4 im Derby gegen Manchester City hatte er angeschlagen gefehlt. Gegen Tottenham am Samstag soll der 37-Jährige aber wieder auflaufen. "Für mich ist es wichtig, dass er wieder fit ist und seit Donnerstag wieder trainiert. Wir werden sehen, in welcher Formation wir spielen werden", sagte Rangnick.

Ronaldo soll auch mit der Verpflichtung von Rangnick als Interimscoach unzufrieden gewesen sein und stattdessen eine permanente Lösung bevorzugt haben. Mit 15 Toren in allen Wettbewerben ist CR7 aktuell bester United-Schütze in dieser Saison, in den vergangenen zehn Partien hat er aber nur noch einmal getroffen.