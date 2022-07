Köln (SID) - Treffer von Rani Khedira (45.), Sheraldo Becker (49.) und Robin Knoche (63.) bescherten Fußball-Bundesligist Union Berlin im Testspiel in Lienz gegen den italienischen Erstligisten Udinese Calcio ein 3:3 (1:2). Der Hauptstadtklub war gegen den Tabellenzwölften der vergangenen Saison in der Serie A in der ersten Hälfte mit 0:2 in Rückstand geraten.