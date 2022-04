Ohne Angst, aber mit viel Respekt tritt RB Leipzig zum Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League bei Atalanta Bergamo an.

Leipzig (SID) - Ohne Angst, aber mit viel Respekt tritt RB Leipzig zum Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League bei Atalanta Bergamo an. "Wir reisen mit Vorfreude nach Bergamo, wohl wissend, dass wir gut drauf sind", sagte Trainer Domenico Tedesco vor dem Showdown in der Lombardei am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+).

Seit zwölf Pflichtspielen sind die Leipziger ungeschlagen, doch beim 1:1 im Hinspiel vor einer Wochen haben sie sich von der körperlich robusten Gangart der Italiener beeindrucken lassen. Sein Team habe "viele unnötige Fehler" produziert, kritisierte Tedesco, "das müssen wir limitieren, das wird auf dieser Bühne extrem bestraft."

Laut RB-Stürmer Yussuf Poulsen erwartet die Mannschaft "bis zum Ende ein heißes Spiel mit viel Intensität". Die Partie habe eine "große Bedeutung" für ihn, denn: "Ich möchte weiter die Möglichkeit auf den Titel haben."