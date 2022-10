Real Madrid hat sich auch ohne Ballon-d'Or-Gewinner Karim Benzema keine Blöße gegeben und thront weiter an der Spitze von La Liga.

Die Königlichen gewannen am Samstagabend gegen den FC Sevilla mit 3:1 (1:0) und bauten ihren Vorsprung auf den Erzrivalen FC Barcelona aus: Die Katalanen liegen zunächst sechs Punkte zurück, sind allerdings am Sonntagabend (21.00 Uhr/DAZN) noch gegen Athletic Bilbao im Einsatz.

2014er-Weltmeister Toni Kroos spielte für Madrid durch, Luka Modric (5.), Lucas Vazquez (79.) und Fede Valverde (81.) erzielten die Tore. Real holte damit den zehnten Sieg im elften Ligaspiel, einziger Punktverlust war Anfang Oktober ein 1:1 gegen Osasuna.

Der französische Topstürmer Benzema fehlte am Samstag, kurz zuvor war eine "Muskelermüdung im Quadrizeps des linken Beins" festgestellt worden, das teilte der Klub mit. Am vergangenen Montag hatte Benzema erstmals in seiner Karriere den Ballon d'Or gewonnen. Wie lange Real auf ihn verzichten muss, ist noch unklar.