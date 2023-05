Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat sich in der Primera Division wieder einmal schwergetan. Vier Tage nach dem 1:1 im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City feierten die Königlichen einen mühsamen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den FC Getafe. Marco Asensio erlöste den Titelverteidiger mit seinem Treffer in der 70. Minute.

Während 2014-Weltmeister Toni Kroos bei Real in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, blieb Nationalspieler Antonio Rüdiger zur Schonung auf der Bank. Das Rückspiel in der Königsklasse findet am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in Manchester statt.

Der Meistertitel scheint für Reals Erzrivalen FC Barcelona reserviert. Die Katalanen führen die Tabelle mit elf Punkten Vorsprung vor Real an und haben noch ein Spiel in der Hinterhand. Atletico Madrid kann am Sonntag mit einem Sieg beim FC Elche wieder an Real vorbei auf Platz zwei vorrücken.