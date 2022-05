Real Madrid ist im vierten Jahr in Folge der wertvollste Fußball-Klub Europas.

Köln (SID) - Real Madrid ist im vierten Jahr in Folge der wertvollste Fußball-Klub Europas. Die Analyse-Plattform Football Benchmark beziffert den Wert des spanischen Rekordmeisters in ihrem jährlichen Bericht auf 3,184 Milliarden Euro. Der deutsche Meister Bayern München (2,749 Milliarden) liegt in dem Ranking, für das neben den wirtschaftlichen Kennzahlen der Klubs auch die Transferwerte der Spieler berücksichtigt werden, auf Rang vier.

Hinter Real tauschten Manchester United (2,883 Milliarden) und der FC Barcelona (2,814) die Plätze. Der deutsche Vizemeister Borussia Dortmund folgt mit einem Wert von 1,226 Milliarden Euro auf dem 13. Platz, neu in der Liste ist Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt (0,428) auf Position 23. - Die wertvollsten Vereine Europas (Quelle: Football Benchmark):

1. Real Madrid ( Spanien) 3,184 Milliarden Euro

2. Manchester United ( England) 2,883

3. FC Barcelona ( Spanien) 2,814

4. Bayern München 2,749

5. FC Liverpool ( England) 2,556

6. Manchester City ( England) 2,483

7. FC Chelsea ( England) 2,179

8. Paris St. Germain (Frankreich) 2,132

9. Tottenham Hotspur ( England) 1,912

10. Juventus Turin (Italien) 1,597

...

13. Borussia Dortmund 1,226

...

23. Eintracht Frankfurt 0,428