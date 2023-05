Der ehemalige Bundesligist SpVgg Unterhaching hat am 35. Spieltag vorzeitig die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern unter Dach und Fach gebracht.

Der ehemalige Fußball-Bundesligist SpVgg Unterhaching hat am 35. Spieltag vorzeitig die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern unter Dach und Fach gebracht. In den Aufstiegsspielen zur 3. Liga bekommen es die Münchner Vorstädter, gecoacht von Ex-Nationalspieler Sandro Wagner, mit dem noch zu ermittelnden Meister der Regionalliga Nordost zu tun.

Wagner verlässt allerdings Unterhaching am Saisonende. Der frühere Stürmer, der unter anderem für Bayern München, die TSG Hoffenheim und Hertha BSC spielte, hatte den einstigen Erstligisten zum Start der Saison 2021/22 übernommen.

Die offizielle Meisterehrung in der Regionalliga findet am 20. Mai im Rahmen des Heimspiels der Hachinger gegen den TSV Rain/Lech statt. "Jetzt drücken wir natürlich die Daumen für die Aufstiegsspiele zur 3. Liga“, sagte der Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV), Christoph Kern.