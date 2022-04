Ringer Pascal Eisele hat am letzten Wettkampftag bei den Europameisterschaften in Budapest eine weitere Medaille für den DRB verpasst.

Köln (SID) - Ringer Pascal Eisele hat am letzten Wettkampftag bei den Europameisterschaften in Budapest eine weitere Medaille für den Deutschen Ringer-Bund (DRB) verpasst. Der WM-Dritte von 2017 verlor in der Klasse bis 82 kg das Duell um Bronze gegen den türkischen Vizeweltmeister Burhan Akbudak mit 1:6.

Der DRB holte in der ungarischen Hauptstadt insgesamt vier Medaillen. Gold sicherte sich am Freitag Anna Schell aus Unterföhring in der Klasse bis 72 kg.