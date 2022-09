Die Misere der deutschen Starter hält auch am fünften Wettkampftag der Ringer-WM in Belgrad an.

Frankfurt am Main (SID) - Die Misere der deutschen Starter hält auch am fünften Wettkampftag der Ringer-WM in Belgrad an. Elena Brugger (59 kg), Lilly Schneider (72 kg) und Sandra Paruszewski (57 kg) kassierten jeweils frühzeitige Niederlagen. Für alle drei ist im besten Fall nur noch der Einzug in die Hoffnungsrunde möglich.

Bisher schaffte es kein Athlet und keine Athletin des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) in den Kampf um eine Medaille.