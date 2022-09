Der deutsche Ringer Hannes Wagner (Klasse bis 87 kg) hat bei den Weltmeisterschaften in Belgrad keine Chance mehr auf eine Medaille.

Köln (SID) - Der deutsche Ringer Hannes Wagner (Klasse bis 87 kg) hat bei den Weltmeisterschaften in Belgrad keine Chance mehr auf eine Medaille. In der Hoffnungsrunde unterlag der 27-Jährige vom AC Lichtenfels am Sonntagvormittag dem Schweden Alex Kessidis mit 1:6.

Am Sonntag starten noch die deutschen Griechisch-Römisch-Spezialisten Abdolmohammad Papi (63 kg), Roland Schwarz (82 kg) und Debütant Lucas Lazogianis (97 kg) in ihre Wettkämpfe.