Belgrad (SID) - Für die deutschen Ringer ist bei der WM in Belgrad weiter nichts zu holen. Jello Krahmer (130 kg) und Etienne Kinsinger (60 kg) kassierten im griechisch-römischen Stil frühzeitige Niederlagen. Auch Nina Hemmer (55 kg) und Luisa Niemesch (62 kg) verloren am dritten Wettkampftag in der frühen Turnierphase. Kinsinger und Niemesch haben immerhin noch Chancen auf den Einzug in die Hoffnungsrunde.