Der ehemalige Fußball-Star Arjen Robben hat eine neue Sportart für sich entdeckt. Der 37-Jährige lief am Sonntag in Rotterdam seinen ersten Marathon.

Frankfurt am Main (SID) - Der ehemalige Fußball-Star Arjen Robben hat nach seinem Karriereende eine neue Sportart für sich entdeckt. Der 37-Jährige lief am Sonntag in Rotterdam seinen ersten Marathon und brauchte für die 42,195 Kilometer mit 3:13:57 Stunden nur 69 Minuten länger als Sieger Abdi Nageeye. Damit erreichte er fast punktgenau seine vorher ausgegebene Zielzeit.

"Manche sagen 'Du bist ein Idiot', aber ich bin nur ein Sportfan", hatte Robben vor dem Start dem Fernsehsender NOS gesagt. Seine unmittelbare Vorbereitung war noch vor fünf Wochen von einer Corona-Infektion gestört worden.

"Vor allem vor dem letzten Teil habe ich Angst", erzählte er deshalb: "Sie wissen, dass er kommt, der Mann mit dem Hammer. Aber man muss einfach die Ziellinie erreichen, egal ob links oder rechts."

Robben ging die Distanz gemeinsam mit dem früheren niederländischen Weltklasse-Eisschnellläufer Erben Wennemars an. "Ich habe einen fantastischen Hasen dabei", scherzte er: "Über 200 Meter kann ich noch mithalten, aber die Strecke ist etwas länger." Der einstige Bayern-Profi hatte im vergangenen Sommer seine Spielerkarriere bei seinem Heimatverein FC Groningen beendet.