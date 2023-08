Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt trifft in den Play-offs der Conference League auf Lewski Sofia. Der bulgarische Erstligist gewann am Donnerstag das Qualifikations-Rückspiel gegen Hapoel Beer-Sheva aus Israel mit 2:1 (1:0) und zog nach dem 0:0 im Hinspiel in die nächste Runde ein. Der brasilianische Angreifer Ronaldo schoss das späte Siegtor (90.+6). Die Play-offs finden am 24. und 31. August statt.