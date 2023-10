Bayern München muss im Bundesliga-Klassiker bei Borussia Dortmund am kommenden Samstag auf Joshua Kimmich verzichten.

Bayern München muss im Bundesliga-Klassiker bei Borussia Dortmund am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) auf Joshua Kimmich verzichten. Der Nationalspieler sah im Duell mit Aufsteiger Darmstadt 98 am Samstag früh wegen einer Notbremse die Rote Karte (4.) und wird damit für mindestens eine Begegnung in der Liga gesperrt.

Kimmich vertändelte den Ball gegen den Darmstädter Marvin Mehlem nach einem Zuspiel von Rückkehrer Manuel Neuer an der Strafraumgrenze und wusste sich nur noch mit einem Foul zu helfen. Für den 28-Jährigen war es die erste glatt Rote Karte in seiner Profikarriere. Im Februar hatte er in Wolfsburg (4:2) Gelb-Rot gesehen.