Köln (SID) - Das zweite Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem WM-Debakel von Katar wird von RTL übertragen. Wie der Privatsender mitteilte, ist der Anstoß der Partie am 28. März in Köln gegen die von Domenico Tedesco trainierten Belgier für 20.45 Uhr angesetzt. Wer den deutschen Länderspielauftakt 2023 in Mainz gegen Peru am 25. März (20.45 Uhr) übertragen wird, ist noch nicht bekannt.