Köln (SID) - Der Kölner TV-Sender RTL überträgt am 18. August ab 20.30 Uhr live im frei empfangbaren Fernsehen das Europacup-Comeback des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln. Die Rheinländer treffen im Play-off-Hinspiel der Conference League voraussichtlich auf FC Fehervar. Die Ungarn gewannen am Donnerstag in der Drittrunden-Qualifikation das Hinspiel 5:0 gegen den FC Petrocub Hincesti aus Moldau.