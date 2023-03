Paris (SID) - Gut einen Monat nach ihrem Rücktritt steht die langjährige Kapitänin Wendie Renard (32) vor der Rückkehr in die französische Frauenfußball-Nationalmannschaft. Der neue Nationaltrainer Herve Renard berief die Star-Verteidigerin von Olympique Lyon in sein Aufgebot für die anstehenden Länderspiele gegen Kolumbien und Kanada. Ein Trio um Wendie Renard hatte sich wegen der umstrittenen Nationaltrainerin Corinne Diacre aus der Equipe Tricolore zurückgezogen, Anfang März war die 48-Jährige nach der Revolte entlassen worden.

Herve Renard (54) trat am Donnerstag die Nachfolge Diacres an. Der Vertrag des Franzosen gilt bis August 2024 und umfasst die diesjährige WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) sowie die Olympischen "Heimspiele" 2024 in Paris.

Die 142-malige Nationalspielerin Renard hatte Ende Februar bei ihrem Rückzug in den Sozialen Netzwerken mitgeteilt, sie könne "das derzeitige System nicht länger unterstützen". Kurz darauf schlossen sich die Stürmerinnen Kadidiatou Diani und Marie-Antoinette Katoto an. Beide fehlen im aktuellen Kader.