Köln (SID) - Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger vom neuen Klub-Weltmeister FC Chelsea ist voll des Lobes über Teammanager Thomas Tuchel. "Seine Arbeitsweise passt sehr gut zu mir und meiner Art Fußball zu spielen", sagte der Ex-Stuttgarter im Sport1-Interview.

Der Innenverteidiger führte weiter aus: "Das Vertrauen, das mir zugesprochen wird, kann man denke ich auch an meinen Leistungen sehen." Tuchels kurzfristige Anreise nach einer COVID-19-Infektion zum Klub-WM-Endspiel am vergangenen Samstag in Abu Dhabi gegen SE Palmeiras aus Sao Paulo sei wichtig für die Blues gewesen.

Rüdiger: "Zum Glück konnte er gerade noch rechtzeitig nach seiner COVID-Isolation wieder zu unserem Team stoßen, sodass wir uns ganz normal aufs Finale vorbereiten konnten. Wenn seine Final-Ansprache über Zoom stattgefunden hätte, wäre das sicherlich sehr ungünstig gewesen."

Über seine Zukunft in London meinte Rüdiger: "Ich habe vor Kurzem schon einmal betont, dass Gespräche zwischen meiner Seite und dem Verein stattfinden und das alles ist, was ich derzeit dazu sagen kann."