Karl-Heinz Rummenigge fordert vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) ein höheres Maß an Anerkennung für Franz Beckenbauer. "Zunächst einmal würde ich mir wünschen, dass Franz den Stellenwert erhält, den er verdient", sagte Rummenigge dem Nachrichtenportal t-online.

"Er war als Spieler und als Trainer Weltmeister, er gehört in die Kategorie 'Top of the Tops', die jemals im Fußball existiert hat", ergänzte der 67-Jährige: "Seine Lebensleistung für den deutschen Fußball kann man nicht hoch genug einschätzen. Dementsprechend sollte auch der DFB diese gebührend würdigen."

Rummenigge gehört zu den wenigen Personen, die der gesundheitlich angeschlagene Beckenbauer (77) noch persönlich zu Hause in Salzburg empfängt. Er habe "bis heute ein wunderbares Verhältnis" zur Klub-Ikone des FC Bayern, berichtete der frühere Vorstandschef der Münchner. Uli Hoeneß, Paul Breitner und er selbst "verehren Franz Beckenbauer wirklich".

Bei den Besuchen des Trios beim "Kaiser", wie im vergangenen Jahr im Rahmen des Achtelfinal-Hinspiels der Champions League bei Red Bull Salzburg, werde nicht nur über "anno dazumal" gesprochen, sagte Rummenigge: "Sondern du triffst auch einen Menschen, der diesen großen Respekt verdient, weil er ihn so natürlich ausstrahlt."