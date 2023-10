Jürgen Klopp und der FC Liverpool sind nach dem VAR-Eklat von Tottenham noch nicht zurück in der Spur. Die Reds kamen bei Brighton and Hove Albion am Sonntag trotz zweier Tore von Mohamed Salah nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus und verpassten in der Premier-League-Tabelle den Sprung auf den zweiten Platz.

Brighton begann mit dem deutschen Nationalspieler Pascal Groß stark, die Führung durch Simon Adingra (20.) begünstigte allerdings Liverpools argentinischer Weltmeister Alexis Mac Allister mit einem schlimmen Fehlpass. Salah drehte das Spiel dann innerhalb weniger Minuten (40./45.+1), sein zweites Tor war ein von Groß verschuldeter Foulelfmeter - ironischerweise nach Videobeweis. Brightons Kapitän Lewis Dunk (78.) gelang das 2:2.

Liverpool liegt nun drei Punkte hinter Tottenham Hotspur. Das Topspiel bei den Spurs hatte der 19-malige Meister am 30. September 1:2 verloren, wobei der vermeintliche Liverpooler Führungstreffer durch Luis Diaz zu Unrecht wegen Abseits aberkannt wurde. Das VAR-Team nahm die Entscheidung des Schiedsrichters nach Überprüfung der Bilder jedoch nicht zurück. Der deutsche Teammanager Klopp fordert ein Wiederholungsspiel.

Am frühen Abend (17.30 Uhr/Sky) kann Herausforderer FC Arsenal oder Titelverteidiger Manchester City im Duell die Tabellenführung von Tottenham erobern.