Triple-Gewinner Manchester City hat vier Tage nach seinem Champions-League-Sieg bei RB Leipzig in der Premier League nicht an den Erfolg beim DFB-Pokal-Sieger anknüpfen können. Der Meister musste die Spitze durch seine zweite Liga-Pleite nacheinander mit 0:1 (0:0) beim FC Arsenal an Tottenham Hotspur (1:0 bei Luton Town) abgeben. Arsenal feierte mit Kai Havertz damit den ersten Erfolg seit 2015 gegen die Citizens.

Auch Jürgen Klopp und der FC Liverpool konnten nach dem VAR-Eklat von Tottenham noch nicht in die Spur zurückkehren. Die Reds kamen bei Brighton and Hove Albion trotz zweier Tore von Mohamed Salah nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus und verpassten den Sprung auf den zweiten Platz.

In London deutete bis in die Schlussphase hinein alles auf ein Unentschieden hin. Doch vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit besiegelte Gabriel Martinelli auf Vorlage des elf Minuten zuvor ebenfalls eingewechselten Nationalspielers Havertz den nächsten Rückschlag für Manchester, nachdem der Titelverteidiger bereits vor Wochenfrist bei den Wolverhampton Wanderers 1:2 verloren hatte.

Brighton begann mit dem deutschen Nationalspieler Pascal Groß stark, die Führung durch Simon Adingra (20.) begünstigte allerdings Liverpools argentinischer Weltmeister Alexis Mac Allister mit einem schlimmen Fehlpass. Salah drehte das Spiel dann innerhalb weniger Minuten (40. und 45.+1), sein zweites Tor war ein von Groß verschuldeter Foulelfmeter - ironischerweise nach Videobeweis. Brightons Kapitän Lewis Dunk (78.) gelang das 2:2.

Die Citizens fielen mit zwei Zählern Rückstand auf das punktgleiche Führungsduo aus den Spurs und Arsenal auf den dritten Rang zurück. Liverpool folgt einen weiteren Punkt zurück auf Platz vier. Klopps Mannschaft hatte bei den Spurs am vorvergangenen Wochenende 1:2 verloren, wobei der vermeintliche Liverpooler Führungstreffer durch Luis Diaz zu Unrecht wegen Abseits aberkannt wurde. Das VAR-Team nahm die Entscheidung des Schiedsrichters nach Überprüfung der Bilder jedoch nicht zurück. Klopp fordert deshalb ein Wiederholungsspiel.