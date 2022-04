München (SID) - Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat Teammanagerin Kathleen Krüger nach der Wechselpanne von Freiburg verteidigt. "Was passiert ist, passierte als Folge mehrerer unglücklicher Umstände. Was Kathleen Krüger betrifft, sind wir alle froh, dass sie seit Jahren unsere Teammanagerin ist", sagte Salihamidzic dem Münchner Merkur/tz.

Beim 4:1 in Freiburg hatten die Münchner in der 86. Minute für 16 Sekunden mit zwölf Mann gespielt, weil Kingsley Coman bei einem Doppelwechsel nicht rechtzeitig den Platz verlassen hatte. Die Konfusion war offensichtlich entstanden, weil Krüger versehentlich Comans alte Rückennummer 29 in die Wechsel-Anzeige eingegeben hatte. Der Franzose spielt inzwischen mit der 11.