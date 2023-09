Der englische Fußball-Nationalspieler Jadon Sancho hat sich öffentlich über seine angebliche Rolle als "Sündenbock" bei Manchester United beschwert und Teammanager Erik ten Hag scharf attackiert. Er werde "seit langer Zeit" immer wieder als Schuldiger für die Probleme der Mannschaft herausgepickt, schrieb der frühere Dortmunder in den Sozialen Medien und reagierte damit auf kritische Aussagen seines Trainers.

Ten Hag hatte die Nichtberücksichtigung des 23-Jährigen für das Topspiel beim FC Arsenal (1:3) damit begründet, dieser habe schwach trainiert. "Bitte glaubt nicht alles, was ihr lest", schrieb Sancho dazu. "Ich erlaube es den Leuten nicht, Dinge zu sagen, die völlig unwahr sind", fuhr er fort und betonte, er habe sehr wohl gut trainiert.

Es gebe "andere Gründe" für seine Ausbootung, ergänzte er, die er aber nicht näher benennen wollte. Es sei aber "nicht fair", ihn als Sündenbock darzustellen. "Ich werde weiter für dieses Wappen kämpfen, egal, was passiert", kündigte der Offensivspieler an.

Sancho war 2021 als einer der Top-Stars der Bundesliga für 85 Millionen Euro von Dortmund auf die Insel gewechselt. Mit zwölf Toren in 82 Spielen hat er noch nicht die Leistungen erbracht, die sich United von ihm erhofft hatte. In dieser Saison wurde er in drei der vier Ligaspiele nur eingewechselt und blieb ohne Scorerpunkt.