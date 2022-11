Saudi-Arabiens Sportminister hofft auf ein Engagement von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo in der Liga des Golfstaates.

Köln (SID) - Saudi-Arabiens Sportminister hofft auf ein Engagement von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo in der Liga des Golfstaates. "Alles ist möglich, ich würde ihn gerne in der saudischen Liga spielen sehen", sagte Prinz Abdulaziz bin Turki Al-Faisal über den Portugiesen, dessen Vertrag beim englischen Spitzenklub Manchester United vor Kurzem aufgelöst worden war.

"Es wäre gut für die Liga, das ganze Land und würde die Jugend inspirieren", führte Al-Faisal aus. Ronaldo sei ein Vorbild für viele Kinder und habe in Saudi-Arabien eine große Fangemeinde. Der fünfmalige Weltfußballer hatte allerdings vor wenigen Tagen erklärt, bereits ein hochdotiertes Angebot eines saudischen Vereins abgelehnt zu haben.

Der Sportminister bekräftigte zudem den Wunsch, die Fußball-WM 2030 in Saudi-Arabien auszutragen. "Jedes Land der Welt würde die Weltmeisterschaft gerne ausrichten", sagte er. Das Königreich plant eine gemeinsame Bewerbung mit Griechenland und Ägypten.

Saudi-Arabien hat seine Investitionen in den internationalen Sport in den vergangenen Jahren stark intensiviert. Beispielsweise wurden Milliarden in die LIV-Profigolfserie investiert und der Premier-League-Klub Newcastle United von einem saudischen Staatsfonds übernommen. Zudem fungiert Ronaldos argentinischer Rivale Lionel Messi als Tourismus-Botschafter des Landes.