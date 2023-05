Geschäftsführer Marcel Schäfer vom Bundesligisten VfL Wolfsburg sieht die Fußballerinnen des Klubs im Champions-League-Finale am Samstag in Eindhoven gegen den FC Barcelona nicht als chancenlos an. "Wir wollen eine herausragende Saison mit dem Champions-League-Titel krönen. Wir wissen, wie schwer das sein wird gegen eine Mannschaft, die mit Topspielerinnen bestückt ist", sagte der 38-Jährige bei der SPOBIS Conference in Düsseldorf.

Aber der VfL wolle "einen Versuch starten, wir wollen denen Paroli bieten. Und wir wissen, was in einem Spiel möglich ist. Das wollen wir für uns nutzen", so Schäfer. Die Wolfsburger Frauen hätten eine "überragende Saison" gespielt, in allen Wettbewerben: "Wir sind Pokalsieger geworden, zur Meisterschaft hat es dann leider nicht gereicht." Wolfsburg musste den Frauen von Bayern München im Bundesliga-Titelrennen den Vortritt lassen.