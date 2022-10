Nach einem Spiel in der Fußball-Bezirksliga in Bochum ist der Schiedsrichter nach einem Angriff mehrerer Personen schwer verletzt worden.

Bochum (SID) - Nach einem Spiel in der Fußball-Bezirksliga in Bochum ist der Schiedsrichter nach einem Angriff mehrerer Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei Bochum am Montag mitteilte, schlugen der Trainer, ein Betreuer und ein Fan der Gastmannschaft dem 27-Jährigen die Pfeife aus dem Mund und traten auf ihn ein. Der Schiedsrichter wurde von einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die WAZ berichtet, dass der Unparteiische nach dem Abpfiff Platzverweise für einen Spieler und den Trainer wegen Meckerns ausgesprochen hatte. Danach sei es zu einer Rudelbildung gekommen.