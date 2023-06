Nächste Strafe für Jose Mourinho: Der portugiesische Startrainer von der AS Rom wird die ersten beiden Spiele der kommenden Serie-A-Saison verpassen. Der italienische Fußballverband FIGC belegte den 60-Jährigen mit einer zehntägigen Sperre, nachdem Mourinho einen Schiedsrichter als "den schlechtesten" Referee bezeichnet hatte, den er je gesehen habe.

Erst in der Vorwoche war Mourinho von der Europäischen Fußball-Union ( UEFA) wegen seiner Schiedsrichter-Attacken rund um das Finale der Europa League für vier Europacup-Spiele gesperrt worden.

Die Sperre für Mourinho in Italien gelte "ab dem Beginn der nächsten Ligasaison", hieß es in einer Mitteilung. Zudem müssen sowohl der Coach als auch der Verein eine Strafe in Höhe von 50.000 Euro zahlen.

Mourinho hatte Schiedsrichter Daniele Chiffi nach dem 1:1 der Roma in der italienischen Liga in Monza Anfang Mai harsch kritisiert. "Er ist furchtbar", sagte er unter anderem über den Unparteiischen.