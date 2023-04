Hans-Georg Schwarzenbeck, der am Montag 75 Jahre alt wird, ist ein immens wichtiger Teil der erfolgreichen Geschichte bei Bayern München.

München (SID) - Hans-Georg Schwarzenbeck war keiner, der sich in den Vordergrund drängte. Das Rampenlicht überließ der "Katsche" gerne anderen: "Kaiser" Franz Beckenbauer etwa oder "Bomber" Gerd Müller. Dennoch: Schwarzenbeck, der am Montag 75 Jahre alt wird, ist ein immens wichtiger Teil der erfolgreichen Geschichte bei Bayern München.

Denn ohne Schwarzenbeck stünde der Rekordmeister womöglich nicht da, wo er heute steht. Hätte er damals, am 15. Mai 1974, nicht aus dem Hintergrund geschossen - wer weiß, was aus dem FC Bayern geworden wäre. So aber legte zunächst mal der "Katsche", ein Abwehrspieler, den Grundstein für eine Ära.

Europapokal der Landesmeister, das Finale in Brüssel gegen Atletico Madrid: Der FC Bayern liegt Sekunden vor dem Ende der Verlängerung noch immer 0:1 zurück. Dann kommt Schwarzenbeck über die Mittellinie getrabt, er hält einfach drauf, 1:1 in der 120. Minute! Die Wiederholung des Spiels gewannen die Münchner locker mit 4:0. "Jo mei", sinnierte der Torschütze später, "des war scho a Wahnsinn".

Der FC Bayern hat 1975 und 1976 zwei weitere Male den Pokal der Landesmeister gewonnen. Schwarzenbeck war mit dabei. Ebenso 1972 beim Gewinn der Europameisterschaft, ebenso 1974 beim Gewinn der Weltmeisterschaft. Stets an der Seite von Franz Beckenbauer, dem Libero. Dem hielt er zehn Jahre derart souverän den Rücken frei, dass er der "Putzer des Kaisers" genannt wurde. Beckenbauer hat ihn lieber als seinen "treuesten Verbündeten" bezeichnet, als wolle er sagen: Ohne den "Katsche" wäre ich nichts gewesen.

Der Beiname hat ihn nie gestört. "Ich habe das gemacht, worin ich am stärksten war: Verteidigen", sagte der bodenständige Ur-Bayer einst dem Münchner Merkur. Dass der Schriftsteller Wolf Wondratschek einst die Sätze schrieb, Schwarzenbeck sei "geboren für das Einfache" und "eckig wie eine Pralinenschachtel"? Ach, "damit kann ich leben. Ich denke mir: Anscheinend bist du so prominent, dass ein Dichter über dich ein Gedicht macht." Außerdem stimme es ja: "Ich war ein eckiger Spielertyp."