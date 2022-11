Die Nationalmannschaft der Schweiz hat beim Comeback von Torhüter Yann Sommer ihr abschließendes Vorbereitungsspiel auf die WM in Katar verloren.

Frankfurt am Main (SID) - Die Fußball-Nationalmannschaft der Schweiz hat beim Comeback von Torhüter Yann Sommer ihr abschließendes Vorbereitungsspiel auf die WM in Katar verloren. Eine Woche vor dem Auftakt ins Turnier verlor die "Nati" in Abu Dhabi gegen WM-Teilnehmer Ghana mit 0:2 (0:0).

Torschützen für den viermaligen Afrikameister waren Mohammed Salisu vom FC Southampton (70.) und Antoine Semenyo von Bristol City in der 74. Minute. Bei der Schweiz stand Sommer von Borussia Mönchengladbach 90 Minuten zwischen den Pfosten. Der Schlussmann hatte sich am 18. Oktober eine Sprunggelenksverletzung zugezogen und seither kein Spiel mehr absolviert.

"Wir haben 60 Minuten gut gespielt, danach spürten die Spieler eine gewisse Müdigkeit, auch die Hitze spielte eine Rolle", sagte Trainer Murat Yakin: "Wir nahmen das Risiko in Kauf, dass das Resultat nicht den Vorstellungen entsprechen könnte. Das Ergebnis bringt uns aber nicht aus der Fassung."

Beide Teams starten am 24. November ins Turnier. Die Schweiz, die mit sieben Bundesliga-Legionären nach Katar reist, trifft dann auf Kamerun, weitere Gegner in der Gruppe G sind Brasilien und Serbien. Ghana beginnt gegen Portugal und kämpft zudem mit Uruguay und Südkorea ums Erreichen des Achtelfinals aus der Gruppe H.