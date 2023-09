Nationalspieler Malick Thiaw hat mit dem 19-maligen italienischen Fußballmeister AC Mailand auch das dritte Saisonspiel in der Serie A gewonnen und damit vorerst die Tabellenspitze behauptet. Mit dem Ex-Schalker Thiaw in der Startelf gewann Milan am Freitagabend 2:0 (1:0) bei der AS Rom, die mit nur einem Punkt aus drei Spielen ihren Fehlstart fortsetzte.

Der französische Ex-Weltmeister Olivier Giroud (12., Foulelfmeter) und Rafael Leao (48.) trafen für die Gäste, die nach Gelb-Rot für Fikayo Tomori (61.) im Olympiastadion lange in Unterzahl spielten. Leonardo Spinazzola (90.+2) traf spät für die Roma, bei der Belgiens Sturmtank Romelu Lukaku einen Tag nach seiner Verpflichtung vom FC Chelsea als Joker mitwirkte.