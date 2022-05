Die italienische Schiedsrichterin Maria Sole Ferrieri Caputi wird in der kommenden Saison als erste Frau in der Serie A pfeifen.

Köln (SID) - Die italienische Schiedsrichterin Maria Sole Ferrieri Caputi wird in der kommenden Saison als erste Frau in der Serie A pfeifen. Dies bestätigte der Präsident der italienischen Schiedsrichtervereinigung, Alfredo Trentalange, laut Gazzetta dello Sport.

Ferrieri Caputi hat in Italiens bereits Geschichte geschrieben. Sie war die erste Frau, die eine Partie mit Serie-A-Beteiligung leitete. So war sie im Dezember beim Zweitrundenspiel der Coppa Italia zwischen dem Erstligisten Cagliari und dem Zweitligisten Cittadella im Einsatz.

Die Schiedsrichterin, die in Florenz in Soziologie promovierte, arbeitet in einem auf Arbeitsrecht spezialisierten Forschungszentrum in Bergamo.