Köln (SID) - Der spanische Fußball-Spitzenklub FC Barcelona ist weiterhin auf Champions-League-Kurs. Die Katalanen setzten sich am Sonntag beim FC Elche mit 2:1 (0:1) durch und feierten ihren dritten Ligasieg in Folge. In der Tabelle schob sich Barca mit nun 48 Punkten zumindest vorübergehend auf Platz drei.

Die eingewechselten Ferran Torres (61.) und Memphis Depay (84./Handelfmeter) drehten das Spiel für Barcelona. Kapitän Fidel Chaves de la Torre hatte Elche zuvor etwas überraschend in Führung gebracht (44.). Zudem sah Elches Ersatzspieler Javier Pastore in der 88. Spielminute die Rote Karte wegen Meckerns und musste auf die Tribüne.

Barcelona kam besser in die Partie und hatte durch Frenkie de Jong gleich zweimal die große Chance zur Führung. Doch zunächst wurde sein Schuss von Verteidiger Diego Gonzalez auf der Linie geklärt (27.), ehe der Niederländer im Eins-gegen-Eins am starken Torhüter Edgar Badia scheiterte (39.). Im zweiten Durchgang erhöhte Barcelona den Druck und drängte auf den Siegtreffer.

Am Samstag hatte bereits Real Madrid seine Tabellenführung weiter ausgebaut. Die Madrilenen, die ohne den angeschlagenen Toni Kroos spielen mussten, schlugen Real Sociedad San Sebastian 4:1 (2:1) und liegen nun acht Punkte vor dem ersten Verfolger FC Sevilla.