Köln (SID) - Der italienische Fußball-Topklub Inter Mailand hat in der Serie A einen wichtigen Sieg im Kampf um die Champions-League-Plätze gefeiert. Der Ex-Dortmunder Henrikh Mkhitaryan (29.) und der argentinische Weltmeister Lautaro Martinez (53.) führten die Mannschaft um Nationalspieler Robin Gosens zu einem 2:0 (1:0) gegen US Lecce. Mit 50 Punkten zog Inter wieder am Konkurrenten Lazio Rom vorbei auf den zweiten Tabellenplatz.

Die Römer hatten am Freitag den enteilten Spitzenreiter SSC Neapel 1:0 (0:0) bezwungen. Der Champions-League-Gegner von Eintracht Frankfurt liegt mit 15 Punkten Vorsprung auf Inter dennoch weiterhin komfortabel auf Titelkurs.