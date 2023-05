Der FC Arsenal gibt sich im Kampf um die englische Fußball-Meisterschaft noch nicht geschlagen. Die Gunners gewannen am Sonntag ihr drittletztes Saisonspiel bei Verfolger Newcastle United mit 2:0 (1:0) und liegen damit weiter nur einen Punkt hinter Tabellenführer Manchester City. Allerdings hat der Spitzenreiter noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Der Norweger Martin Ödegaard, der zuletzt schon beim 3:1 gegen Chelsea doppelt getroffen hatte, brachte Arsenal in einer hochklassigen Partie bereits in der 14. Minute in Führung. Ein Eigentor des Schweizers Fabian Schär (71.) sorgte für die Entscheidung.

Newcastle (65 Punkte) liegt trotz der Niederlage weiter auf Rang drei, kann im Rennen um die Champions-League-Teilnahme am Abend aber von Manchester United (63) überholt werden. Auch der FC Liverpool (62) mit Jürgen Klopp darf sich als Fünfter noch Hoffnungen auf die Königsklasse machen, hat aber ein Spiel mehr absolviert als die Konkurrenten.

Titelverteidiger Manchester City hatte bereits am Samstag ein 2:1 (2:0) gegen Abstiegskandidat Leeds United vorgelegt. Kapitän Ilkay Gündogan erlöste City mit seinen Saisontreffern fünf und sechs (19./27.), beide Tore erzielte er aus einer ähnlichen Position an der Strafraumkante. In der 84. Minute vergab er durch einen verschossenen Foulelfmeter die Chance auf einen Dreierpack. Der Anschlusstreffer von Rodrigo Moreno eine Minute danach kam für Leeds zu spät.

Liverpool wahrte durch den sechsten Sieg in Folge seine kleine Chance auf die erneute Champions-League-Teilnahme. Gegen den FC Brentford gewannen die Reds 1:0 (1:0), Mo Salah (13.) traf im neunten Heimspiel in Folge.