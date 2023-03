Köln (SID) - Die Überflieger der SSC Neapel sind in der Serie A erstmals seit zwei Monaten wieder leer ausgegangen. Der souveräne Tabellenführer und Champions-League-Gegner von Eintracht Frankfurt verlor am Freitag 0:1 (0:0) gegen Lazio Rom. Es war der erste Punktverlust in der Liga seit dem 0:1 bei Inter Mailand am 4. Januar - die folgenden acht Spiele hatte Neapel gewonnen.

Matias Vecino traf zum Sieg für Lazio (67.). Dennoch liegt der Spitzenreiter klar auf Titelkurs: Neapel hat 21 der nun 25 Spiele gewonnen, dazu kommen zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Inter Mailand, in der Tabelle Zweiter, könnte mit einem Sieg am Sonntag (18.00 Uhr/DAZN) gegen US Lecce den Rückstand auf 14 Punkte verkürzen. Neapel wartet seit 33 Jahren auf seinen dritten Scudetto.

In der Königsklasse hatte Napoli in Frankfurt ein 2:0 vorgelegt. Die Eintracht steht somit im Rückspiel am 15. März in Italien vor einer kaum zu lösenden Aufgabe.