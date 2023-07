Fußball-Nationalspielerin Carolin Simon ist nach ihrem Kreuzbandriss operiert worden. "Der erste Schritt ist getan - die OP ist überstanden", schrieb die Linksverteidigerin vom deutschen Meister Bayern München bei Instagram, dazu veröffentlichte sie ein Foto von sich im Krankenbett und ergänzte: "Ich komm zurück!!!"

Simon hatte sich vergangenen Freitag bei der WM-Generalprobe der deutschen Fußballerinnen gegen Sambia (2:3) die Knieverletzung zugezogen. Die 30-Jährige fällt monatelang aus und verpasst folglich auch die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August). Während Simon ihren Post absetzte, befanden sich ihre DFB-Teamkolleginnen im Flieger auf dem Weg nach Down Under.

"Um ehrlich zu sein, habe ich keine Worte für die letzten Tage und das, was nun auf mich zukommt", schrieb Simon, versuchte die Lage jedoch nicht zu negativ zu bewerten: "Tatsächlich geht's mir körperlich recht okay, es ist eher das Herz, was wehtut." Manchmal denke sie "einfach Pech! Jetzt heißt es akzeptieren, positiv bleiben (zumindest die meiste Zeit) und dann Fokus auf die Reha."