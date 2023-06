Die italienischen Behörden befürchten beim Conference-League-Finale zwischen dem AC Florenz und West Ham United in Prag Probleme für die öffentliche Sicherheit. Rund 4500 Fans der Fiorentina reisen zur Partie am kommenden Mittwoch (7.6.) nach Tschechien an, 3500 davon allerdings laut Polizeiangaben ohne Eintrittskarte.

Dario Nardella, Bürgermeister von Florenz, richtete deshalb bereits einen einen dringenden Appell an die Tifosi, sich in Prag zu benehmen: "Die Zahl der Fans, die ohne Eintrittskarte für das Stadion nach Prag reisen, ist hoch. Wir sind eine Stadt mit einer großen Tradition von stolzen und korrekten Fans, das sollte so bleiben."