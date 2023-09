Der neue italienische Fußball-Nationaltrainer Luciano Spalletti will mit der Squadra Azzurra wieder an legendäre Erfolge der Vergangenheit anknüpfen.

Der neue italienische Fußball-Nationaltrainer Luciano Spalletti will mit der Squadra Azzurra wieder an legendäre Erfolge der Vergangenheit anknüpfen. "Ich erinnere mich an den fantastischen 4:3-Sieg gegen Deutschland und hoffe, diesen Traum wieder aufleben zu lassen", sagte der neue Coach bei seiner Vorstellung in Coverciano bei Florenz am Samstag.

Sein Ziel sei es, italienische Fußballgeschichte zu schreiben wie große Trainer vom Format eines Vittorio Pozzo, Enzo Bearzot oder Marcello Lippi. Und mit der Nationalmannschaft Leistungen bieten wie beim sogenannten Jahrhundertspiel bei der WM 1970 gegen Deutschland.

"Ich danke dem Verband dafür, dass er mir diese wunderbare Aufgabe anvertraut hat. Hier als Cheftrainer zu sein, ist ein unbeschreibliches Gefühl, ein Traum, der von weit her kommt", sagte Spalletti weiter.

Der 64-Jährige, der zuletzt Meister mit der SSC Neapel geworden war, ersetzt den am 13. August zurückgetretenen Roberto Mancini, der als Nationaltrainer Saudi-Arabiens angeheuert hat.

"Wir haben mit Stil auf eine wichtige Krise reagiert und den Ärger beiseite gelassen. Es gab Enttäuschungen, das können wir nicht leugnen. Aber jetzt beginnen wir eine neue Geschichte, ein neues Kapitel", sagte der Präsident des italienischen Fußballverbands FIGC, Gabriele Gravina.

"In wenigen Tagen mussten wir eine unvorhergesehene Krise bewältigen. Aber wir hatten das Glück, eine Person zu finden, deren Qualitäten sich jedem offenbaren: Ich war beeindruckt von der menschlichen Seite Spallettis sowie von seinen innovativen Ideen und Qualitäten, die ich sofort zu schätzen wusste", betonte Gravina.