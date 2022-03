Die Mitfavoriten Spanien und England haben sich auf dem Weg zur Fußball-WM in Katar in guter Verfassung präsentiert.

Köln (SID) - Die Mitfavoriten Spanien und England haben sich auf dem Weg zur Fußball-WM in Katar in guter Verfassung präsentiert. Ex-Weltmeister Spanien besiegte Island in La Coruna deutlich mit 5:0 (2:0). England behielt in London gegen die Elfenbeinküste mit 3:0 (2:0) die Oberhand.

Alvaro Morata (37., 40., Elfmeter) schoss Spanien schon vor der Pause auf die Siegerstraße. Ollie Watkins (30.), Raheem Sterling (45.) und Tyrone Mings (90.+4) erzielten die Treffer der Engländer. Die Elfenbeinküste spielte nach Gelb-Rot gegen Serge Aurier (40.) in Unterzahl.