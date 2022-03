Spaniens Fußball-Nationaltrainer Luis Enrique geht mit einer großen Erwartungshaltung in die WM im Winter in Katar.

Köln (SID) - Spaniens Fußball-Nationaltrainer Luis Enrique geht mit einer großen Erwartungshaltung in die WM im Winter in Katar. Sollte dort ein großer Erfolg ausbleiben, und "sollte ich bei der WM Mist bauen, werde ich meinen Vertrag nicht verlängern", sagte der 51-Jährige am Freitag. Ein konkretes Ziel nannte Enrique, dessen Vertrag am 31. Dezember ausläuft, nicht.

"Wenn wir enttäuschen sollten, braucht ihr danach nicht zu fordern, dass man mich rausschmeißen soll", fügte Enrique im Vorfeld des Länderspiels gegen Albanien (Samstag, 19.45 Uhr/DAZN) im Gespräch mit spanischen Journalisten an: "Macht euch keine Sorgen: Wenn es schlecht läuft, werde ich von alleine gehen."