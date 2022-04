Mailand (SID) - Der internationale Fußball hat seinen wohl prominentesten Spielerberater verloren: Mino Raiola ist im Alter von 54 Jahren verstorben, das bestätigte seine Familie am Samstag in einem Statement auf Raiolas verifiziertem Twitter-Account.

"In unendlicher Trauer nehmen wir Abschied von dem erstaunlichsten Fußballagenten, den es je gab", hieß es in der Stellungnahme: "Mino kämpfte bis zum Ende mit der gleichen Kraft, mit der er unsere Spieler am Verhandlungstisch verteidigte."

Raiola, der unter anderem Stars wie Borussia Dortmunds Torjäger Erling Haaland vertrat, war zuletzt schwer erkrankt und hatte sich Anfang des Jahres in Mailand einer Notoperation unterziehen müssen.

Am vergangenen Donnerstag hatten Falschmeldungen über den Tod des Italieners international für Aufregung gesorgt, der behandelnde Arzt und auch Raiolas Agentur wiesen diese entschieden zurück.

Neben Haaland betreute Raiola auch weitere Weltstars wie Paul Pogba (Manchester United) oder Gianluigi Donnarumma (Paris St. Germain).