Brasilien und Portugal gehen am Donnerstag jeweils als klare Favoriten in ihre ersten WM-Spiele in Katar.

Doha (SID) - Fußball-Rekordweltmeister Brasilien mit Superstar Neymar und Ex-Europameister Portugal mit dem fünfmaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo gehen am Donnerstag jeweils als klare Favoriten in ihre ersten WM-Spiele in Katar. Während die Portugiesen um CR7 mit einer Siegquote von 1,39 bei bwin auf Ghana (Quote 8,75) treffen, geht die brasilianische Selecao mit einer Quote von 1,49 ins Spiel gegen Serbien (Quote 6,50).

Im ersten Spiel des Tages favorisiert der Sportwettenanbieter das mit zahlreichen Bundesligaspielern gespickte Schweizer Team mit einer Quote von 1,77 im Duell gegen Kamerun (Quote 4,80) mit Bayern-München-Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting. Südkorea, beim WM-Turnier 2018 in Russland noch Endstation für das DFB-Team, trifft als Außenseiter (Quote 5,25) auf Uruguay (Quote 1,73).