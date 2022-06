Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht laut Sportwettenanbieter bwin als klarer Favorit in das Nations-League-Duell mit Italien am Dienstag.

Berlin (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht laut Sportwettenanbieter bwin als klarer Favorit in das Nations-League-Duell mit Italien am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF). Demnach ist das Team von Bundestrainer Hansi Flick mit einer Quote von 1,75 notiert.

Beim fünften Remis in Serie, inklusive des Länderspiels gegen die Niederlande, zahlt bwin das 3,80-Fache des Einsatzes zurück. Endet die Partie 1:1 wie zuvor die Nations-League-Begegnungen gegen Italien, England und Ungarn, gibt es beim Sportwettenanbieter für zehn Euro Einsatz 72,50 Euro zurück.

Sollte das DFB-Team unter Flick erstmals als Verlierer vom Platz gehen, zahlt bwin das 4,50-Fache zurück.