Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht als Favorit in das Premieren-Länderspiel des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann am Samstag (21.00 Uhr/RTL) in Hartford gegen die USA. Einen Sieg des viermaligen WM-Champions notiert der Sportwettenanbieter bwin mit einer Siegquote von 1,85. Gewinnen die US-Amerikaner, zahlt der Buchmacher ebenso wie für das überhaupt erste Unentschieden zwischen beiden Teams das 3,70-fache des Einsatzes aus.

Wahrscheinlichster Torschütze ist Dortmunds Stürmer Niclas Füllkrug mit einer Quote von 2,40, gefolgt von Debütant Kevin Behrens von Union Berlin (Quote 2,75) und dem formstarken Münchner Leroy Sane (Quote 3,10).

In der EM-Qualifikation will Österreich derweil in Wien den ersten Matchball verwandeln. Lösen Teamchef Ralf Rangnick und seine Auswahl am Freitag (20.45 Uhr/DAZN)) mit einem Sieg gegen Belgien (Quote 2,55) das EM-Ticket, zahlt der Sportwettenanbieter das 2,75-fache des Einsatzes zurück.